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Ущерб от пожаров в Забайкалье и расходы на их ликвидации оценили в 459 млн руб.

Ущерб от пожаров в Забайкалье и расходы на их ликвидации оценили в 459 млн руб.
Фото: Алексей Зарецкий/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Общая сумма ущерба от лесных пожаров и затрат на их ликвидацию в Забайкальском крае, по предварительным подсчетам, почти достигла полумиллиарда рублей, сообщает Минприроды региона.

"Расчет ущерба лесному фонду произвели по 63 пожарам. Сумма ущерба превысила 216 млн рублей. Произвели также расчет затрат на тушение по 278 пожарам. Сумма затрат составила 243 млн рублей. Общая сумма составила 459 млн рублей", - говорится в сообщении.

Необходимые материалы, как отметили в Минприроды Забайкалья, направлены в прокуратуры районов края для предъявления исковых заявлений о взыскании денежных средств.

"На виновников пожаров возлагается обязанность как по возмещению ущерба, причиненного лесному фонду, так и затрат государства на тушение пожара. Ущерб возмещается виновным лицом добровольно либо взыскивается принудительно в судебном порядке", - напомнили в министерстве.

Всего с начала 2025 года установлено около 100 виновников в возникновении лесных и степных пожаров.

С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, 23 апреля было принято решение установить режим ЧС федерального уровня.

Забайкалье
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