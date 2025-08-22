Прокуратура подтвердила отмену возбуждения уголовных дел по ЖК "СПб Реновация"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Санкт-Петербурга отменила постановление о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества в ЖК "СПб Реновация", говорится в документе, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Из материалов проверки следует, что каких-либо действий со стороны руководства и лиц из числа сотрудников ООО "Специализированный застройщик "СПб Реновация - Красный кирпичник", направленных на обман граждан, (...) не совершалось", - говорится в документе.

В нем отмечается, что между застройщиком и участниками долевого строительства имело место неисполнение условий договора, что должно разрешаться в гражданско-правовом поле. В связи с этим надзорное ведомство приняло решение "отменить постановление о возбуждении уголовного дела".

"На момент возбуждения уголовного дела договорные обязательства исполнены более чем на 90 % в части передачи квартир участникам долевого строительства, остаток непереданных квартир незначителен и составляет менее 10% от общего жилого фонда", - сказано в документе.

Также в постановлении говорится, что следствие не произвело необходимый перечень процессуальных действий, о чем свидетельствует принятие решения о возбуждении дела на следующие сутки после регистрации сообщения о преступлении.

Накануне Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило два уголовных дела по фактам мошеннических действий при строительстве жилых домов по договорам долевого участия в Колпинском и Курортном районах города. Жителями города был поднят вопрос нарушения сроков сдачи жилых домов дольщикам ЖК "Новое Колпино" и ЖК "Курортный квартал". Отмечалось, что в офисах застройщика были проведены обыски. Оба дела были возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей фирм-застройщиков получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов и вводу их в эксплуатацию не исполнили.

По данным из открытых источников, застройщиком ЖК "Курортный квартал" также выступает группа "Самолет".

"Самолет" подтвердил факт проведения рабочей проверки документации по объектам "Новое Колпино" и "Курортный квартал" в офисе компании в Петербурге. По данным компании, строительство объектов "ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой". В ЖК "Курортный квартал" завершено строительство второй и третьей очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций ведется выдача ключей дольщикам. В "Новом Колпино" введено в эксплуатацию три очереди, почти 5 тыс. квартир передано покупателям, сообщили в компании.

Ранее в пятницу пресс-служба ГК "Самолет" сообщила, что дома жилых комплексов готовы. Чтобы убедиться в качестве объектов, компания проводит приемку с помощью внутренних служб контроля качества, дорабатывает объекты и устраняет замечания по отделке. Кроме того, в компании заверили, что вместе с подрядными организациями они решили проблему дефицита строителей.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.