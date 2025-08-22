Поиск

ГК "Самолет" разъяснила ситуацию с вводом домов в Петербурге

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Самолет" разъяснила ситуацию с вводом корпусов в жилых комплексах "Новое Колпино" и "Курортный квартал" в Санкт-Петербурге.

"Дома готовы, это подтверждается и фото, и видеоматериалами со стройплощадок проектов. Ситуация в отрасли такова, что изменение сроков передачи ключей сейчас - не единичный случай, и со стороны контролирующих органов поступают запросы девелоперам - это рабочий процесс. Они должны реагировать на обращения и вопросы граждан, компании - аргументированно отвечать на эти вопросы и строить жилье", - говорится в сообщении пресс-службы ГК, поступившем "Интерфаксу".

Накануне сообщалось, что главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу взяло на контроль вопросы нарушения сроков сдачи жилых комплексов "Новое Колпино" и "Курортный квартал". Уточнялось, что из-за объектов возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как считают следователи, неустановленные лица из числа руководителей фирм-застройщиков получили от граждан деньги на основании договоров долевого участия и в качестве оплаты, но в установленный законом срок не сдали дома.

Как пояснили в компании, чтобы убедиться в качестве объектов, компания проводит приемку с помощью внутренних служб контроля качества, дорабатывает объекты и устраняет замечания по отделке. Кроме того, в компании заверили, что вместе с подрядными организациями они решили проблему дефицита строителей.

"Форсируем работы, чтобы как можно скорее передать ключи всем участникам долевого строительства", - добавили в пресс-службе "Самолета".

