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Правительство выделило почти 1,2 млрд руб. на развитие информсистем Минсельхоза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделило около 1,2 млрд рублей на развитие информационных систем Минсельхоза.

Соответствующее распоряжение подписано 28 июля 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Наибольшая часть этой суммы - 278 млн рублей - направляется на развитие комплексной информсистемы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельхозпроизводителей, формирование сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку АПК.

На информсистему "Единое окно" по сбору и анализу отраслевых данных предусмотрено почти 91,3 млн рублей, на ФГИС "Зерно" - 85 млн рублей, на развитие информсистемы в области семеноводства сельхозрастений - 180 млн рублей, на мероприятия по информационной безопасности - более 155 млн рублей. Выделены средства на развитие и других информсистем.

Как сообщалось, в августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий предоставление мер господдержки в сфере сельского хозяйства в электронном виде. Информационную систему цифровых сервисов для предоставления государственной поддержки аграриям планируется запустить 1 марта 2026 года. Ее оператором является Минсельхоз. Сервис позволит сельхозпроизводителям подавать отраслевую отчетность в электронном виде, а также оформлять заявки на получение льготных кредитов.

Минсельхоз
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