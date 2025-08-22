Поиск

Путин присвоил генпрокурору Краснову звание заслуженного юриста РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генеральному прокурору Игорю Краснову звание заслуженного юриста РФ.

"За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Краснову Игорю Викторовичу - генеральному прокурору Российской Федерации", - говорится в указе президента, размещённом на официальном портале нормативных правовых актов.

Краснов стал генпрокурором РФ в январе 2020 года. До этого был заместителем председателя СК РФ.

В минувшем январе Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора.

Владимир Путин Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

