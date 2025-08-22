Путин присвоил генпрокурору Краснову звание заслуженного юриста РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генеральному прокурору Игорю Краснову звание заслуженного юриста РФ.

"За заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Краснову Игорю Викторовичу - генеральному прокурору Российской Федерации", - говорится в указе президента, размещённом на официальном портале нормативных правовых актов.

Краснов стал генпрокурором РФ в январе 2020 года. До этого был заместителем председателя СК РФ.

В минувшем январе Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора.