Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ

Игорь Краснов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переназначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора.

"В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и статьи 12 федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые Краснов был назначен генпрокурором РФ в январе 2020 года. До этого он занимал должность зампреда Следственного комитета России.