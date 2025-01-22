Поиск

Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ

Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ
Игорь Краснов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переназначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора.

"В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и статьи 12 федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые Краснов был назначен генпрокурором РФ в январе 2020 года. До этого он занимал должность зампреда Следственного комитета России.

Владимир Путин Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин РФ может ограничить экспорт продовольствия ради стабильности внутреннего рынка

Кабмин РФ может ограничить экспорт продовольствия ради стабильности внутреннего рынка
Разлив мазута в Керченском проливе

Повторные выбросы нефтепродуктов замечены на побережье Черного моря

Повторные выбросы нефтепродуктов замечены на побережье Черного моря

Завершена откачка мазута из первого танка "Волгонефти-239"

Завершена откачка мазута из первого танка "Волгонефти-239"

Что произошло за день: вторник, 21 января

Открытый огонь на нефтебазе в Воронежской области потушен

Военная операция на Украине

Начальник Генштаба РФ посетил соединения группировки "Центр"

Минцифры подтвердило, что не было утечки чувствительных данных абонентов "Ростелекома"

РКН не получал уведомления от "Ростелекома" об утечке персональных данных

Разлив мазута в Керченском проливе

Новые фрагменты мазута нашли после шторма на пляжах Анапы

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5740 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе272 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });