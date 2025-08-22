Суд не принял аргумент о запуске торгов заблокированными акциями в споре о конвертации DR

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о возможности конвертации депозитарных расписок российских компаний в локальные акции за пределами формального срока, а также о размере компенсации с отсчетом в 2 тыс. рублей в день.

Это постановление принято при повторном рассмотрении модельного спора Владимира Пелевина и Райффайзенбанка.

На втором круге рассмотрения, насколько можно судить по документации, банк предъявил аргумент об альтернативной возможности защиты инвестиций, но апелляция его отклонила. "Приведенная в апелляционной жалобе информация о запуске на Мосбирже внебиржевых торгов заблокированными иностранными акциями не имеет никакого отношения к депозитарным распискам, выпущенным иностранными организациями на акции российских эмитентов", - говорится в постановлении апелляционного суда.

Предыстория

Пелевин владел 8,6 тыс. депозитарных расписок НЛМК и "Сургутнефтегаза", приобретенных через Citibank N.A. London. 23 сентября 2022 года он обратился по электронной почте в этот банк с просьбой конвертировать в стандартном порядке DR в акции российских эмитентов. После того, как последовал отказ, Пелевин обратился в Райффайзенбанк, выступающий в качестве депозитария, с заявлениями об осуществлении принудительной конвертации расписок, но столкнулся с проблемами.

Райффайзенбанк не стал конвертировать расписки Пелевина на том основании, что инвестор приложил к отправленному "Почтой России" заявлению только копию своего паспорта, а также в качестве подтверждения своего права на бумаги отчеты Citibank N.A. London, которые не были нотариально заверены.

Райффайзенбанк считал, что по представленным документам не может идентифицировать Пелевина - нужно предъявить оригинал паспорта или направить нотариально заверенную копию.

Об отказе Пелевин узнал лишь в апреле 2023 года. Позднее в суде он указывал, что Райффайзенбанк не запрашивал у него дополнительные документы, хотя время на это было. Согласно материалам дела, заявление поступило депозитарию загодя - 1 ноября 2022 года.

Такое молчание депозитария стало одним из оснований для того, чтобы судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ отменила принятые на первом круге рассмотрения в пользу Райффайзенбанка решения и отправила дело на пересмотр. По мнению коллегии, депозитарий не вправе устанавливать негибкий перечень принимаемых документов, обязан предпринять меры по проверке их достоверности, не мог ограничиться только выявлением недостатков в них, должен был сообщить о таких огрехах, коммуницировать с заявителем и предпринять меры для его идентификации.

Повторение пройденного

Пелевин был идентифицирован, но на втором круге рассмотрения дела Райффайзенбанк вновь оспорил решение первой инстанции. Суд отклонил жалобу в очень резких формулировках, которые заслуживают цитирования без изъятий:

"В апелляционной жалобе ответчик (Райффайзенбанк - ИФ) утверждает, что истец мог утратить свои права в отношении депозитарных расписок, однако не представил доказательств, подтверждающих изменение обстоятельств, повлекших прекращение обращения депозитарных расписок. Санкции зарубежных государств, которые в 2022 году привели к прекращению обращения депозитарных расписок на акции российских эмитентов до настоящего времени не отменены, а даже расширены.

Ответчик также не представил в материалы дела доказательства практической возможности продать или иным способом произвести распоряжение заблокированными депозитарными расписками. В условиях сохраняющегося противодействия зарубежных стран и институтов в реализации российскими инвесторами своих законных прав, ответчик голословно утверждает, что истец мог утратить права в отношении депозитарных расписок, однако не приводит пояснения о способе утраты прав в отношении актива, свободное обращение которого прекращено. Приведенная в апелляционной жалобе информация о запуске на Мосбирже внебиржевых торгов заблокированными иностранными акциями не имеет никакого отношения к депозитарным распискам, выпущенным иностранными организациями на акции российских эмитентов".

Резюме

Конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов проходила в 2022 году вскоре после начала военной операции на Украине и резкого обвала стоимости DR отечественных компаний на мировых биржах с последующей остановкой торгов. Действовали два механизма обмена бумаг. Автоматический обмен производился в августе-сентябре 2022 года, если права на расписки учитывались в российских депозитариях. Принудительная процедура осуществлялась до 24 ноября 2022 года и запускалась исключительно по заявлению инвестора, если бумаги учтены в иностранной инфраструктуре.

Отказать в принудительной конвертации депозитарии были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности сведений в заявлении, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете. Единственный вариант оспорить отказ - обращение в суд. Пелевин является одним из тех инвесторов, который сформировали благоприятную для этого сообщества судебную практику. Ключевым ее финансовым элементом для инвесторов является следующее: установлена судебная неустойка в размере 2 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного решения о конвертации депозитарных расписок российских компаний в локальные акции с ее увеличением в двукратном размере каждую последующую неделю до фактического исполнения. Согласно опубликованному решению по иску Пелевина к Райффайзенбанку, его требования удовлетворены в отношении неустойки частично: с размером индексации суд согласился, а стартовую ежедневную сумму уменьшил (исковые требования составляли 3 тыс. руб.).

Пелевин просил дать Райффайзенбанку два рабочих дня с даты вступления решения суда в законную силу на конвертацию. Суд предоставил три.