Суд решил взыскивать 2 тыс. руб. в день в случае задержки при конвертации DR с еженедельной индексацией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы установил судебную неустойку в размере 2 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного решения о конвертации депозитарных расписок российских компаний в локальные акции с ее увеличением в двукратном размере каждую последующую неделю до фактического исполнения. Согласно опубликованному решению по иску Владимира Пелевина к Райффайзенбанку, его требования удовлетворены в отношении неустойки частично: с размером индексации суд согласился, а стартовую ежедневную сумму уменьшил (исковые требования составляли 3 тыс. руб.).

Пелевин просил дать Райффайзенбанку два рабочих дня с даты вступления решения суда в законную силу на конвертацию. Суд предоставил три.

Иск о конвертации удовлетворен на втором круге рассмотрения, после отмены ранее принятых в пользу Райффайзенбанка решений Верховным судом (ВС) РФ. Теперь в судебном решении первой инстанции отмечается, что действия депозитария не соответствовали "стандартам разумного и добросовестного поведения".

История проблемы

Конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов проходила в 2022 году вскоре после начала военной операции на Украине и резкого обвала стоимости DR отечественных компаний на мировых биржах с последующей остановкой торгов. Действовали два механизма обмена бумаг. Автоматический обмен производился в августе-сентябре 2022 года, если права на расписки учитывались в российских депозитариях. Принудительная процедура осуществлялась до 24 ноября 2022 года и запускалась исключительно по заявлению инвестора, если бумаги учтены в иностранной инфраструктуре.

Отказать в принудительной конвертации депозитарии были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности сведений в заявлении, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете. Единственный вариант оспорить отказ – обращение в суд.

Суды чаще всего соглашались с тем, что у депозитариев обоснованно возникли сомнения в полноте и достоверности сведений в поступивших заявлениях из-за некорректного оформления или противоречий в них. Однако ВС РФ в нескольких уже рассмотренных делах поправлял суды, и случай Пелевина – один из них.

Не по стандартам разумности и добросовестности

Пелевин владел 8,6 тыс. депозитарных расписок ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и 17,469 тыс. расписок ПАО "Сургутнефтегаз", приобретенных через Citibank N.A. London. 23 сентября 2022 года он обратился по электронной почте в этот банк с просьбой конвертировать в стандартном порядке DR в акции российских эмитентов. После того, как последовал отказ, Пелевин обратился в Райффайзенбанк с заявлениями об осуществлении принудительной конвертации расписок, но и здесь столкнулся с проблемами.

Райффайзенбанк не стал конвертировать расписки Пелевина на том основании, что инвестор приложил к отправленному "Почтой России" заявлению только копию своего паспорта, а также в качестве подтверждения своего права на бумаги отчеты Citibank N.A. London, которые не были нотариально заверены.

Райффайзенбанк же считал, что по представленным документам не может идентифицировать Пелевина – нужно предъявить оригинал паспорта или направить нотариально заверенную копию.

Об отказе Пелевин узнал лишь в апреле 2023 года. Позднее в суде он указывал, что Райффайзенбанк не запрашивал у него дополнительные документы, хотя время на это было. Согласно материалам дела, заявление поступило депозитарию загодя – 1 ноября 2022 года.

Такое молчание депозитария стало одним из оснований для того, чтобы судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ отменила принятые на первом круге рассмотрения в пользу Райффайзенбанка решения и отправила дело на пересмотр. По мнению коллегии, депозитарий не вправе устанавливать негибкий перечень принимаемых документов, обязан предпринять меры по проверке их достоверности, не мог ограничиться только выявлением недостатков в них, должен был сообщить о таких огрехах, коммуницировать с заявителем и предпринять меры для его идентификации.

После этого, на втором круге рассмотрения, суд первой инстанции так оценил ситуацию: "Только после неоднократных обращений Пелевина В.Н. в кредитную организацию ему было направлено сообщение об отказе в осуществлении принудительной конвертации ценных бумаг по мотиву несоответствия формы поданных документов установленному АО "Райффайзенбанк" порядку, то есть по истечении пресекательного срока (...), в течение которого такое заявление могло быть подано повторно, что не соответствует стандартам разумного и добросовестного поведения".