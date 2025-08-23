Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Хабаровском крае

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Полицейские выясняют обстоятельства лобового столкновения минивэна и грузовика в Хабаровском крае, в результате которой три человека, включая ребенка, погибли, двое пострадали, сообщает Госавтоинспекция края в субботу.

ДТП произошло рано утром в субботу в районе имени Лазо на 56 км федеральной трассы А-370 "Уссури".

По данным Госавтоинспекции, семья из Амурской области ехала на море в сторону Владивостока на Toyota Noah. В машине находились пять человек. Водитель Toyota увидел на краю проезжей части дерево и, объезжая препятствие, выехал на встречную полосу, где минивен столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter.

"Три пассажира Toyota Noah скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи: женщина 1980 г.р.; мужчина 1969 г.р.; девочка 2009 г.р.", - говорится в сообщении.

Водитель и пассажир Toyota - мужчина 2004 г.р. и девочка 2012 г.р. - с травмами госпитализированы в районную больницу.