В Афганистане в ДТП с автобусом погибли не менее 79 человек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В афганской провинции Герат автобус с афганцами, возвращавшимися из Ирана, столкнулся с мотоциклом и бензовозом, погибли не менее 79 человек, заявил пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани. Об этом пишет Independent.

В числе погибших 19 детей. Еще два человека получили травмы.

Агентство Tolo News, ссылаясь на этого же чиновника, уточняет, что ДТП произошло вечером 19 августа в округе Гузара. В результате тройного столкновения начался крупный пожар, и многие погибли на месте. Очевидец рассказал AFP, что из автобуса удалось спасти только троих, огонь был таким сильным, что близко было невозможно подойти. Главврач местного военного госпиталя сказал журналистам, что многие тела настолько обгорели, что их нельзя идентифицировать.

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родным и близким погбиших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

"В России с прискорбием восприняли новость о трагической дорожной аварии, случившейся вечером 19 августа в провинции Герат на западе Афганистана", - говорится в сообщении МИД.