Под российский контроль перешли село Среднее и поселок Клебан-Бык в ДНР

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в ДНР - селом Среднее и поселком Клебан-Бык, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - сообщили в министерстве.

Новость дополняется

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Среднее Клебан-Бык
