За сутки сбиты 160 беспилотников ВСУ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства ПВО за сутки сбили 160 украинских беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 143 районах.

