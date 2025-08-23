Ленинградская область переходит на режим повышенной готовности в связи с опасностью БПЛА

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Все структурные подразделения Ленинградской области переходят на режим повышенной готовности, сообщил в субботу в своих соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее сообщалось, что число сбитых БПЛА в Ленобласти достигло шести, в Петербурге - двух.

Дрозденко попросил местных жителей держаться в отдалении от промышленных объектов и отказаться от посещения общественных мест.

Кроме того, в обоих регионах фиксируется нарушение связи, в Пулково задержаны вылеты и приемы бортов.