Жителей Ленинградской области призвали не посещать общественные места из-за опасности дронов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до шести, в Петербурге - до двух.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, силами ПВО уничтожены еще два дрона в Киришах и Гатчине.

"Разрушений и пострадавших нет. Учитывая текущую ситуацию по количеству БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, прошу воздержаться от нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест", - предупредил он.

Со своей стороны губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об очередном сбитом БПЛА.

"Обезврежен беспилотник в Красносельском районе. На месте работают специалисты экстренных служб. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о четырех сбитых беспилотниках в Ленобласти и одном в Петербурге.

Кроме того, в обоих регионах фиксируется нарушение связи, в Пулково задержаны вылеты и приемы бортов.