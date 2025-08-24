Восстановлено электроснабжение части Махачкалы, прерванное из-за аварии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Энергетики полностью восстановили электроснабжение части Махачкалы, нарушенное из-за аварии после пожара на подстанции "Новая", сообщает пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Специалисты филиала "Дагэнерго" завершили восстановительные работы на кабельной линии электропередачи от подстанции 110 кВ "Новая". Все ранее обесточенные потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме", - говорится в сообщении.

Энергетики смонтировали около 900 метров нового кабеля, установив 68 соединительных муфт.

Ранее сообщалось, что 23 августа часть жителей Махачкалы осталась без электроснабжения из-за аварии, возникшей после пожара на подстанции "Новая". В результате без электроэнергии первоначально остались около 88 тыс. жителей столицы Дагестана.