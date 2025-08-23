Часть Махачкалы осталась без электроэнергии из-за пожара на подстанции

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Часть жителей Махачкалы осталась без электроснабжения из-за аварии, возникшей после пожара на подстанции "Новая", сообщает пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

Сообщается, что причиной произошедшего стало технологическое нарушение на подстанции 110 кВ "Новая".

В телеграм-канале Единого контакт-центра "Дагэнерго" уточняется, что возгорание, по предварительным данным, началось в одном из трансформаторов, после чего огонь распространился на часть оборудования. В настоящее время возгорание локализовано, предотвращено распространение огня на соседние объекты.