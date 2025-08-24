В Роспотребнадзоре напомнили, что прививка от гриппа не защитит от варианта COVID "Стратус"

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не защищает от заражения коронавирусом, в том числе его вариантом "Стратус", сообщили в Роспотребнадзоре.

"Прививка от гриппа не обеспечивает защиты от коронавируса "Стратус". Вакцины против гриппа содержат штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них. Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не даёт специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратус", - сообщили журналистам в ведомстве.

При этом, там отметили, что рекомендация по массовой вакцинации от гриппа остаётся обоснованной и важной. "Защита населения от актуальных штаммов гриппа снижает число тяжёлых случаев и госпитализаций, уменьшает нагрузку на систему здравоохранения и снижает риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для защитить в период подъема заболеваемости рекомендуется соблюдать меры профилактики - использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения.

Как ранее сообщали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, вариант XFG (Stratus, Стратус) - это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном лёгкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается сиплость голоса как характерная особенность. Не вызывает более тяжёлого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами.