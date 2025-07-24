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Департамент здравоохранения Москвы держит на контроле ситуацию с новым штаммом COVID-19

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы наблюдает новый штамм коронавируса "Стратус" (XFG) в линейке вирусов с мая, его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%, сообщило ведомство.

"Новый штамм короновируса "Стратус" под контролем: поводов для беспокойства нет", - сказано в сообщении.

Депздрав при этом отметил стойкую тенденцию к снижению общей заболеваемости ОРВИ и снижение госпитализаций в целом по городу.

Ранее сообщалось, что в России обнаружено 114 случаев заражения новым штаммом COVID-19 XFG, 54% из них выявили в Москве. Впервые заражение этим штаммом в стране обнаружили 24 апреля 2025 года.

По данным ЦНИИ, вариант XFG (Stratus, Стратус) - это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном легкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается сиплость голоса как характерная особенность. Не вызывает более тяжёлого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах. Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий.

Депздрав COVID-19 коронавирус Москва
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