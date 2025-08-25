Поиск

Суд в Крыму арестовал подозреваемую в подготовке теракта в здании УФСБ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца подозреваемую в подготовке теракта в здании УФСБ по Крыму и Севастополю, сообщила пресс-служба управления в понедельник.

Ранее в понедельник Центр общественных связей ФСБ объявил о задержании 54-летней жительницы Волгоградской области, которую телефонные мошенники обманом склонили принести бомбу в здание крымского управления спецслужбы.

Установлено, что женщина, действуя по указанию куратора из СБУ, попыталась пронести в здание УФСБ взрывное устройство, спрятанное в икону. На контрольно-пропускном пункте злоумышленницу задержали, а бомбу мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте обнаружили и обезвредили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

