В Крыму предотвратили теракт в здании регионального управления ФСБ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании женщины, которую телефонные мошенники обманом склонили принести бомбу в здание крымского управления спецслужбы.

"В результате проведенных мероприятий задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств, обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, в минувшем мае представитель СБУ позвонил задержанной и представившись следователем ФСБ сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на её имя в кредит денежные средства и перевел их на нужды Вооруженных сил Украины.

"Чтобы избежать уголовной ответственности, по команде злоумышленников, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам", - рассказали в ЦОС.

В дальнейшем, добавили там, "выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Республику Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство (СВУ)".

Бомбу женщина доставила на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ по Крыму и Севастополю, где была задержана.

"В ходе осмотра в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, состоящее из электродетонатора, заряда пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, а также исполнительного механизма, срабатывающего при поступлении на него кодового сигнала", - сообщили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что "по замыслу спецслужб Украины подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства".

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Крым ФСБ СБУ Украина
