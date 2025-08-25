Поиск

Суд привлек Банк России к спору УК "Альфа-Капитал" с JP Morgan и Commerzbank

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по ходатайству УК "Альфа-Капитал" решил привлечь Банк России к участию в иске о взыскании ущерба в размере 68,1 млн евро с германских банков J.P. Morgan и Commerzbank и их структур в России.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, ходатайство поддержали и другие участники процесса.

В связи с этим, а также в связи с отсутствием подтверждения об извещении Commerzbank AG об участии в процессе, суд отложил слушание на 20 октября.

Иск был подан в апреле 2024 года.

"Это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД. После того, как Евросоюз в июне 2022 года ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые НРД размещал в банках Commerzbank (Германия) и J.P. Morgan (Германия), оказались заморожены", - пояснял ранее "Альфа-Капитал" в пресс-релизе.

Согласно материалам картотеки суда, Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечен к делу в качестве третьего лица.

"Мы намерены отстаивать интересы наших клиентов всеми доступными способами. Компания с 2022 года ведет работу по разблокировке активов наших клиентов, как ценных бумаг, так и денежных средств, в европейской юрисдикции. В этом году мы продолжим требовать компенсации в российском судебном пространстве", - отметила генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева, слова которой приводились в сообщении.

