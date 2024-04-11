Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

УК "Альфа-Капитал" подала иск к J.P. Morgan и Commerzbank на 68 млн евро

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - УК "Альфа-Капитал" подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании ущерба с немецких банков J.P. Morgan и Commerzbank и их структур в России.

Сумма исковых требований составляет 68,1 млн евро, говорится в сообщении УК.

"Это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД. После того, как Евросоюз в июне 2022 г. ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые НРД размещал в банках Commerzbank (Германия) и J.P. Morgan (Германия), оказались заморожены", - поясняет "Альфа-Капитал".

Согласно материалам картотеки суда, Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечен к делу в качестве третьего лица.

"Мы намерены отстаивать интересы наших клиентов всеми доступными способами. Компания с 2022 года ведет работу по разблокировке активов наших клиентов, как ценных бумаг, так и денежных средств, в европейской юрисдикции. В этом году мы продолжим требовать компенсации в российском судебном пространстве", - отметила генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева, слова которой приводятся в сообщении.

Commerzbank Арбитражный суд Москвы НРД J.P. Morgan Альфа-Капитал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет может получить 100 млрд рублей от продажи переданных казне активов в 2023-24 годах

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года

Суд отказал в аресте имущества 8 экс-руководителей банка "Миръ" на 1,4 млрд руб.

Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л

Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л

Доля в "Русэнергосбыте", идентичная пакету Enel, перешла на баланс самой компании

Доля в "Русэнергосбыте", идентичная пакету Enel, перешла на баланс самой компании

Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года

Глава RWE допустил, что германская промышленность не восстановится после энергокризиса

Глава RWE допустил, что германская промышленность не восстановится после энергокризиса

Инфляция в РФ в марте составила 0,39%, годовая выросла до 7,72%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });