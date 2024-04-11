УК "Альфа-Капитал" подала иск к J.P. Morgan и Commerzbank на 68 млн евро

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - УК "Альфа-Капитал" подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании ущерба с немецких банков J.P. Morgan и Commerzbank и их структур в России.

Сумма исковых требований составляет 68,1 млн евро, говорится в сообщении УК.

"Это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД. После того, как Евросоюз в июне 2022 г. ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые НРД размещал в банках Commerzbank (Германия) и J.P. Morgan (Германия), оказались заморожены", - поясняет "Альфа-Капитал".

Согласно материалам картотеки суда, Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечен к делу в качестве третьего лица.

"Мы намерены отстаивать интересы наших клиентов всеми доступными способами. Компания с 2022 года ведет работу по разблокировке активов наших клиентов, как ценных бумаг, так и денежных средств, в европейской юрисдикции. В этом году мы продолжим требовать компенсации в российском судебном пространстве", - отметила генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева, слова которой приводятся в сообщении.