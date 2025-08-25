Рассмотрение жалобы прокуратуры по делу об акциях миноритариев СМЗ отложено до осени

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) перенес рассмотрение кассационной жалобы прокурора Пермского края по делу об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд перенес разбирательство на 24 сентября этого года в 14 часов ровно", - сказал судья.

Помимо кассационной жалобы прокурора Пермского края, суд 25 августа одновременно рассматривал жалобы Генеральной прокуратуры России и физлиц - Эдуарда Ганиева и Евгения Иерусалимова.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших около 2,3 тысячи миноритарных держателей. Не согласившись с таким решением суда, ряд миноритариев, а также ПАО "Московская биржа" и Центробанк обратились в Семнадцатый арбитражный суд с апелляционными жалобами. В мае 2025 года суд частично удовлетворил жалобы апеллянтов, отказав в удовлетворении иска прокуратуры в отношении тех акционеров, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже. Акции остальных миноритариев (приобретенные в ходе приватизации и иными способами) изъяты в пользу государства. В свою очередь, прокуратура решила оспорить судебные акты в кассационной инстанции.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.