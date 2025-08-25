Поиск

Рассмотрение жалобы прокуратуры по делу об акциях миноритариев СМЗ отложено до осени

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) перенес рассмотрение кассационной жалобы прокурора Пермского края по делу об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд перенес разбирательство на 24 сентября этого года в 14 часов ровно", - сказал судья.

Помимо кассационной жалобы прокурора Пермского края, суд 25 августа одновременно рассматривал жалобы Генеральной прокуратуры России и физлиц - Эдуарда Ганиева и Евгения Иерусалимова.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

В 2023 году президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

В марте 2024 года суд взыскал в пользу государства оставшиеся 10,5% акций завода, принадлежавших около 2,3 тысячи миноритарных держателей. Не согласившись с таким решением суда, ряд миноритариев, а также ПАО "Московская биржа" и Центробанк обратились в Семнадцатый арбитражный суд с апелляционными жалобами. В мае 2025 года суд частично удовлетворил жалобы апеллянтов, отказав в удовлетворении иска прокуратуры в отношении тех акционеров, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже. Акции остальных миноритариев (приобретенные в ходе приватизации и иными способами) изъяты в пользу государства. В свою очередь, прокуратура решила оспорить судебные акты в кассационной инстанции.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

Росатом СМЗ Соликамский магниевый завод Банк России Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Наркоторговец из Колумбии приговорен к 19 годам лишения свободы в Подмосковье

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

Военные РФ заявили о контроле над селом Запорожское в Днепропетровской области

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

В Крыму предотвратили теракт в здании регионального управления ФСБ

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Суд в Марий Эл отправил под домашний арест основателя IT-компании iSpring Ускова

Найдена пропавшая на острове Итуруп туристическая группа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });