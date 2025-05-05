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Апелляция частично отменила решение о взыскании акций миноритариев СМЗ в пользу РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) частично удовлетворил жалобы свыше 30 миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) по делу об изъятии акций в пользу государства, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Решение Арбитражного суда Пермского края от 2 апреля 2024 года (...) отменить в части, исковые требования удовлетворить частично", - зачитал постановление судья Роман Балдин.

Далее был зачитан большой список миноритарных акционеров, которых касается судебный акт.

Суд пояснил, что отказал в удовлетворении иска прокуратуры для тех акционеров, которые приобретали акции на организованных торгах на бирже. Акции остальных миноритариев изъяты в пользу государства.

Изначально апелляционные жалобы направили 40 физических лиц-миноритариев, но часть из них суд не принял к производству и вернул заявителям. В итоге к моменту рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции заявителями являлись 32 физических лица, АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тыс. акций), депозитарии - банк "Открытие" (правопреемник ООО "Открытие брокер" и ООО "ОИнвест"), АО "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест", а также третьи лица - Мосбиржа и Центробанк.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы свыше 10,8 тыс. акций, что составляет почти четверть от общего числа акций (около 41,7 тыс. штук), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства.

В предыдущих судебных процессах доводы апеллянтов, в основном, сводились к невозможности истребования акций в пользу РФ в связи с тем, что активы приобретались на организованных торгах на бирже, акционеры являются добросовестными приобретателями, а срок исковой давности для заявления таких исковых требований пропущен прокуратурой.

Мосбиржа, выступающая в этом деле как третье лицо и обжалующее решение суда первой инстанции, также поддержала доводы других апеллянтов. Представитель биржи отмечал, что добросовестность, в частности, предполагается, когда акционеры приобретают ценные бумаги на организованных торгах на бирже.

Он также сослался на решение суда, по которому в 2022 году были истребованы крупные пакеты акций у четырех мажоритариев СМЗ. В нем, в том числе, говорится, что истребование этих пакетов уже обеспечивает защиту публично-правовых интересов государства.

В поддержку позиции Мосбиржи представители Центробанка РФ также выступили за отмену решения суда первой инстанции, аргументируя это тем, что истребование в пользу РФ оспариваемых 10,6% акций у миноритариев СМЗ не влияет на обеспечение защиты интересов государства - это малая часть от всего уставного капитала.

В свою очередь прокуратура на прошлом судебном заседании отмечала, что приватизация предприятия в 90-е года прошла незаконно, а срок исковой давности, по мнению представителей, нужно исчислять "с даты подачи искового заявления".

"Если незаконность приватизации имела место по отношению ко всему предприятию, значит, все владельцы приобрели акции незаконно", - заявлял представитель прокуратуры.

В связи с этим прокуратура настаивала на законности принятого судом первой инстанции решения и просила апелляционный суд оставить его в силе.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу РФ оставшихся 10,6% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритарным держателей.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность решением суда первой инстанции, аргументируя это в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что ЦБ продолжит занимать активную позицию в этом деле.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу РФ в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В 2023 году правительство РФ распорядилось передать госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99,568 тыс. рублей, он состоит из 398,272 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.

Пермский край Соликамский магниевый завод СМЗ
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