Генпрокурор Краснов единственный подал заявку на должность председателя ВС РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила, что прием заявлений на должность председателя Верховного суда РФ завершен.

"Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации окончен прием заявлений на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении ВККС.

На замещение вакантной должности председателя ВС "поступило заявление Краснова Игоря Викторовича - Генерального прокурора Российской Федерации", отмечается в сообщении.

Ранее о том, что Краснов подал заявление в коллегию, сообщал глава ВККС Николай Тимошин.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 29 июля после кончины бывшего председателя Ирины Подносовой.

Подносова скончалась 22 июля на 72 году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после кончины ее предшественника Вячеслава Лебедева.

Краснов стал генпрокурором РФ в январе 2020 года. До этого был заместителем председателя СК РФ.

В минувшем январе президент РФ Владимир Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора.

ВС РФ Игорь Краснов
