Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность главы Верховного суда РФ

Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Высшую квалификационную коллегию судей России поступило заявление генпрокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ, сообщил журналистам глава коллегии Николай Тимошин.

Согласно ст. 12 Федерального конституционного закона "О Верховном суде РФ", председатель ВС назначается на должность Советом Федерации сроком на 6 лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Конкурс на должность председателя ВС РФ был объявлен 29 июля после кончины экс-главы ВС Ирины Подносовой.

Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни после продолжительной онкоболезни. Верховный суд она возглавила в апреле 2024 года после кончины ее предшественника Вячеслава Лебедева.