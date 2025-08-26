Поиск

Блогер Маркарян арестован на 17 суток по делу о реабилитации нацизма

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы/РИА Новости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы по просьбе следствия арестовал блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе суда.

Меру пресечения ему выбрали вечером 25 августа. Блогер обвиняется в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК).

В прокуратуре Москвы сообщили, что ему вменяют оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное через интернет. Маркарян не признал вину, в суде он возражал против ареста.

"В феврале 2025 года Маркарян разместил в одном из видеохостингов на канале, доступном для просмотра неограниченному кругу лиц, видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуроров, Маркарян заявляет, что не узнает человека на этом видео, "канал мне не знаком , я его не создавал и не администрировал, (…) данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял".

