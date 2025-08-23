Блогер Маркарян задержан в московском регионе по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Задержан блогер Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает пресс-служба СКР.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

Ранее следствием фигурант был объявлен в розыск.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточняют, что фигуранта задержали после того, как инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства.

В рамках расследования он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти.