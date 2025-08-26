Поиск

ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 г. на 0,5 млн т, до 86 млн т

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз повысил прогноз сбора пшеницы в РФ и ее экспортного потенциала на текущий сельхозгод (июль 2025-июнь 2026 гг.).

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, прогноз урожая пшеницы повышен на 0,5 млн тонн, до 86 млн тонн, на такой же показатель повышена и оценка экспортного потенциала - до 43 млн тонн.

"Подняли и прогноз сбора ячменя - на 300 тыс. тонн, до 18,3 млн тонн, но оценка его экспортного потенциала осталась прежней - 4,5 млн тонн", - сказал он.

В результате новый прогноз валового сбора вырос до 132,8 млн тонн, оценка экспортного потенциала - до 55 млн тонн.

В РоссииРФ уже собрала более 85 млн т зерна, прогноз в 135 млн т сохраняетсяЧитать подробнее

Как пояснил Рылько, новые прогнозы ИКАР связаны в основном с более высокой, чем ожидалось, урожайностью пшеницы в центре и в Поволжье. "Причем и урожайность яровой пшеницы тоже будет на очень высоком уровне", - сказал он.

Вместе с тем Рылько отметил, что риски для будущего урожая остаются, "особенно на Урале и в Сибири, где идут дожди, и Поволжье тоже заливает".

По прогнозу Минсельхоза РФ, сбор зерна в этом году ожидается в 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы.

По данным Росстата (без новых регионов), в 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.

ИКАР
