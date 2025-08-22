Поиск

РФ уже собрала более 85 млн т зерна, прогноз в 135 млн т сохраняется

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия к настоящему времени собрала более 85 млн тонн зерна, в том числе более 64 млн тонн пшеницы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе в пятницу.

"Уборка нового урожая сейчас находится в самой активной фазе. На текущий момент российские аграрии собрали более 85 млн тонн зерна, из которых более 64 млн тонн - это пшеница. Подчеркну, что такой объем зерновых уже полностью обеспечивает наши внутренние потребности", - сказал он.

"При этом темпы уборки, а также урожайность опережают прошлогодний уровень. Все это позволяет сохранить прогнозный сбор на уровне 135 млн тонн", - заявил вице-премьер.

Как сообщалось, по данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в РФ в 2024 году составил 125,9 млн тонн, в том числе 82 млн тонн пшеницы. С учетом новых регионов Минсельхоз оценивает урожай в 129,8 млн тонн.

Дмитрий Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

В Пензенской области вводили план "Ковер"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Приморья за сотрудничество с СБУ

Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии логистических объектов в бухте Улисс

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });