РФ уже собрала более 85 млн т зерна, прогноз в 135 млн т сохраняется

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия к настоящему времени собрала более 85 млн тонн зерна, в том числе более 64 млн тонн пшеницы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в Северо-Кавказском федеральном округе в пятницу.

"Уборка нового урожая сейчас находится в самой активной фазе. На текущий момент российские аграрии собрали более 85 млн тонн зерна, из которых более 64 млн тонн - это пшеница. Подчеркну, что такой объем зерновых уже полностью обеспечивает наши внутренние потребности", - сказал он.

"При этом темпы уборки, а также урожайность опережают прошлогодний уровень. Все это позволяет сохранить прогнозный сбор на уровне 135 млн тонн", - заявил вице-премьер.

Как сообщалось, по данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в РФ в 2024 году составил 125,9 млн тонн, в том числе 82 млн тонн пшеницы. С учетом новых регионов Минсельхоз оценивает урожай в 129,8 млн тонн.