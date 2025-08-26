Поиск

Глава киноклуба "Ельцин Центра" ответит в суде по делу о дискредитации ВС РФ

На Вячеслава Шмырова завели административное дело

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит административное дело руководителя киноклуба "Ельцин Центра" Вячеслава Шмырова по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского областного суда.

На Шмырова завели дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, сказал представитель суда. Заседание в Верх-Исетском суде состоится 3 сентября, добавил он.

Между тем в пресс-службе "Ельцин Центра" "Интерфаксу" сообщили, что Шмыров себя виновным не считает.

"Надеемся, что суд будет справедливым и не согласится с обвинением, выдвинутым в протоколе", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что Шмыров не является штатным сотрудником "Ельцин Центра". "В штате не существует должности "руководитель киноклуба". Вячеслав - не сотрудник, но он наш приглашенный спикер, киновед, историк кино и да - многолетний руководитель киноклуба "Ельцин Центра"", - сказал представитель организации.

Ранее сообщалось, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ первого заместителя исполнительного директора "Ельцин центра" Людмилу Телень.

Екатеринбург Ельцин Центр
