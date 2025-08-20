Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф первому заместителю исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмиле Телень по статье о дискредитации Вооруженных сил России, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Телень Людмилу Олеговну признать виновной в совершении административного правонарушения (...) и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказал судья.

Адвокат Телень Михаил Бирюков заявлял ходатайство о переносе рассмотрения дела в Москву, но суд ему в этом отказал. Также он подал ходатайство о прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока давности. Сама Телень в суд не пришла. По словам Бирюкова, она находится в Москве и, поскольку уведомление о суде было направлено слишком поздно, то "не имела технической возможности приехать сюда, срочно пересмотреть рабочие планы".

Бирюков сообщил суду, что Телень не признает вину.

"Это эмоциональное высказывание было произведено в качестве репоста текста Татьяны Борисовны Юмашевой. В репосте Людмилы Олеговны, как и в самом посте, изначально нет ни слова о российской армии, нет критики специальной военной операции или кого-либо в связи с этим. Для Телень Людмилы Олеговны глубоко оскорбительно само предположение, что она, дочь и внучка генералов советской армии, хотела дискредитировать армию", - сказал адвокат.

Журналистам Бирюков сообщил, что к самой Юмашевой претензий за этот пост не было.

"Нет, к самой Юмашевой претензий за этот пост не было. (...) Я связываю это с тем, что Людмила Телень занимает официальную должность в "Ельцин Центре", является первым заместителем руководителя, Татьяна Юмашева не занимает официальных должностей в аппарате "Ельцин Центра", - сказал адвокат.

Решение суда будет обжаловано, добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что на Телень составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России).