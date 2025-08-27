Поиск

РФ через месяц может закрыть свою экономзону для норвежских рыболовных судов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия через месяц может закрыть свою исключительную экономическую зону для норвежских судов, если Норвегия не пересмотрит свою позицию в отношении двух российских компаний, которым запрещено ловить рыбу в исключительной экономической зоне этой страны, сообщает Росрыболовство со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова, который принял участие во внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

"В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будут вестись исходя из российских национальных интересов", - заявил Шестаков.

Росрыболовство напоминает, что в июле 2025 года Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний ("Норебо" и "Мурман Сифуд"). "Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов", - подчеркивается в сообщении.

"Действия норвежской стороны неизбежно приведут к разрушению эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась многими десятилетиями и призвана обеспечивать долгосрочную рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов", - сказал Шестаков.

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству работает с 1976 года. Она была создана для обеспечения бережного использования водных биоресурсов Баренцева и Норвежского морей.

Первое предупреждение норвежской стороне о возможном запрете на работу в российской исключительной экономической зоне в ответ на недружественный действия прозвучало в конце июля в интервью Шестакова телеканалу "Россия 24". При этом глава ведомства не исключал и более серьезных последствий, в том числе переход от совместного к раздельному управлению рыбными запасами в Норвежском и Баренцевом морях.

Российские компании ведут промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства от 1976 года.

