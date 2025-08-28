Поиск

В Волгоградской области из-за атак БПЛА возможны задержки поездов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов через станцию Петров Вал Волгоградской области приостановлено, сообщается в телеграм-канале Приволжской железной дороги.

"Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг на станции Петров Вал после падения обломков БПЛА загорелось локомотивное депо, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет.

Волгоградская область Петров Вал поезда задержки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за обломков дрона на крыше дома

Локомотивное депо загорелось в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Минобороны РФ о нейтрализации за вечер среды 13 украинских БПЛА

Судебный процесс по иску о взыскании холдинга КДВ в доход РФ начнется в сентябре

ФССП просит обратить в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

ФССП просит обратить в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

Что произошло за день: среда, 27 августа

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Белгородской области Базарова

Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Белгородской области Базарова
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });