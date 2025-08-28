В Волгоградской области из-за атак БПЛА возможны задержки поездов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов через станцию Петров Вал Волгоградской области приостановлено, сообщается в телеграм-канале Приволжской железной дороги.

"Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг на станции Петров Вал после падения обломков БПЛА загорелось локомотивное депо, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет.