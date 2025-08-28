Поиск

Локомотивное депо загорелось в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Средствами ПВО в Волгоградской области отражается массированная атака БПЛА на объекты транспортно-логистической инфраструктуры, произошло возгорание в городе Петров Вал, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет", - приводятся слова Бочарова в официальном телеграм-канал обладминистрации в ночь на четверг.

Волгоградская область локомотивное депо БПЛА
