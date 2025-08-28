Поиск

Лесной пожар в Геленджике отрезал от пути эвакуации группу отдыхающих

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара в Пшадском лесничестве (Геленджик, Краснодарский край) увеличилась до 3,2 гектара, более 20 отдыхающих на берегу Черного моря в районе возгорания оказались отрезаны от путей эвакуации, сообщает пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"В Геленджике, в Пшадском лесничестве, горят 3,2 гектара в районе населенного пункта Криница. (...) Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их перевозят в безопасное место на катере ГИМС МЧС России", - говорится в сообщении.

Пожар тушат более 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате падения сбитого БПЛА возник пожар в Геленджикском лесничестве на территории Пшадского участкового лесничества на примерной площади 0,3 га.

Глава Геленджика Алексей Богодистов проинформировал в своем телеграм-канале, что в связи с задымлением из-за лесного пожара и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания.

