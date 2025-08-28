Поиск

Пожары на промобъекте и в лесу ликвидируют на Кубани после атаки БПЛА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Возгорания на промышленном объекте и в лесном массиве тушат в двух муниципалитетах Кубани после атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в четверг.

"В Северском районе и Геленджике ликвидируют последствия атаки беспилотников (...) на гражданские объекты. В Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м", - говорится в сообщении.

В то же время на промышленном объекте в поселке Афипский возгорание тушат на площади 20 кв. м. Там в тушении задействованы 21 человек и восемь единиц техники.

В обоих случаях пострадавших нет, информирует оперштаб.

Ранее сообщалось, что военные РФ в ночь на четверг нейтрализовали 18 беспилотников над Краснодарским краем.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силовики, Минфин и ЦБ оценят применение норм права в борьбе с кибермошенниками

В Пензенской области возбудили уголовное дело из-за нападения на главу района

Жительница Рязани получила 5 лет за сотрудничество с военной разведкой Украины

Два рейса отменены, еще 11 задерживаются в аэропорту Волгограда

Подземные толчки зарегистрированы в заповеднике и нацпарке на берегу Байкала

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

Нарушено железнодорожное сообщение в Самарской области из-за падения дрона

Российские военные нейтрализовали за ночь 102 беспилотника ВСУ

В Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за обломков дрона на крыше дома

Локомотивное депо загорелось в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7034 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });