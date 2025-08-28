Пожары на промобъекте и в лесу ликвидируют на Кубани после атаки БПЛА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Возгорания на промышленном объекте и в лесном массиве тушат в двух муниципалитетах Кубани после атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в четверг.

"В Северском районе и Геленджике ликвидируют последствия атаки беспилотников (...) на гражданские объекты. В Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м", - говорится в сообщении.

В то же время на промышленном объекте в поселке Афипский возгорание тушат на площади 20 кв. м. Там в тушении задействованы 21 человек и восемь единиц техники.

В обоих случаях пострадавших нет, информирует оперштаб.

Ранее сообщалось, что военные РФ в ночь на четверг нейтрализовали 18 беспилотников над Краснодарским краем.