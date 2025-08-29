Большой и Мариинский театры откроют фойе для возложения цветов в память о Щедрине

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр и Мариинский театр откроют свои фойе для всех желающих почтить память скончавшегося в пятницу композитора Родиона Щедрина и возложить цветы, говорится в сообщениях театров.

"Сегодня весь музыкальный мир скорбит о Родионе Щедрине - величайший русский композитор скончался на 93-м году жизни. Почтить память Родиона Константиновича и возложить цветы можно в фойе исторического здания Большого театра (первый этаж) сегодня, 29 августа, с 13:00 до 18:00, а также 30 и 31 августа с 11:00 до 18:00", - сообщили в театре.

В Санкт-Петербурге для возложения цветов в память о великом композиторе будет открыто фойе новой сцены Мариинского театра 29 августа, а также 30 и 31 августа - с 12:00 до 18:00.

Щедрин скончался на 93-м году жизни в пятницу ночью в Германии.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Композитор, пианист, музыкальный педагог, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Автор семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, 14 концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.

Среди его сочинений балеты "Конёк-Горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой"; оперы "Мёртвые души", "Лолита", "Очарованный странник", "Боярыня Морозова", "Левша" и многие другие произведения.

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой, которая ушла из жизни в 2015 году.