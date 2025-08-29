Песков заявил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экспертная работа по подготовке встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не "бурлит", но Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к таким переговорам.

"Путин не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и готовность к таким переговорам", - подчеркнул представитель Кремля.

Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который усомнился, что встреча Путина и Зеленского может состояться.

"Все наши позиции доведены, основные положения (по урегулированию - ИФ) в письменном виде были переданы украинской стороне. Да, это запросные позиции, дальше необходимо обсуждение", - добавил Песков.