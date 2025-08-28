Поиск

Канцлер Германии не верит в возможность встречи Путина и Зеленского

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может не состояться, сообщает в четверг газета Le Figaro.

"Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения", - заявил Мерц на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

15 августа президенты США и РФ Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.

Позднее Трамп заявил, что примет решение о дальнейших инициативах по итогам саммита РФ и Украины.

Германия Фридрих Мерц Владимир Зеленский Украина Владимир Путин РФ
В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16

Власти США попросили помощи у военной базы близ Чикаго для операций против нелегалов

Белый дом сообщил о недовольстве Трампа ударами РФ по Киеву

Что произошло за день: четверг, 28 августа

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией

В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"

