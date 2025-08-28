Канцлер Германии не верит в возможность встречи Путина и Зеленского

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может не состояться, сообщает в четверг газета Le Figaro.

"Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения", - заявил Мерц на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

15 августа президенты США и РФ Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.

Позднее Трамп заявил, что примет решение о дальнейших инициативах по итогам саммита РФ и Украины.