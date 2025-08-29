На платформе подтверждения ИТ-компетенций получены уже более 36 тыс. сертификатов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Более 36 тысяч сертификатов выдано пользователям на платформе подтверждения IT-компетенций за три месяца ее работы, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

"Почти 18 тыс. человек за три месяца успешно прошли тестирование на национальной платформе подтверждения ИТ-компетенций и получили 36,5 тыс. сертификатов", - говорится в сообщении пресс-служба Минцифры.

По информации министерства, самыми популярными теоретическими направлениями стали: Linux - более 5,6 тыс. сертификатов, API - более 4 тыс. сертификатов, HTML - более 3,5 тыс. сертификатов, JavaScript - более 2,5 тыс. сертификатов и Docker - более 2,4 тыс. сертификатов.

В то же время самыми популярными для сдачи практических навыков стали языки: Python - более 800 сертификатов, SQL - более 450 сертификатов, C# - более 400 сертификатов, Java - более 350 сертификатов, PHP - более 350 сертификатов.

Больше всего сертификатов было выдано в Москве - более 9 тыс., Санкт-Петербурге - более 1,5 тыс., Московской области - 1,1 тыс., Краснодарском крае - 935 и Свердловской области - 920.

Минцифры сообщило также, что список доступных направлений пополнился четырьмя новинками: два новых языка программирования - C++ и Golang и две новые теоретические ИТ-компетенции - "Машинное обучение" и "Математическая статистика". Таким образом, теперь пользователи могут проверить свои знания по 21 направлению.