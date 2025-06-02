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IT-специалисты могут подтвердить свои навыки и получить сертификат Минцифры РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Национальная система подтверждения IT-компетенций, в которой специалисты могут подтвердить свои навыки и получить сертификат Минцифры, начала свою работу, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Теперь все желающие могут бесплатно, добровольно и вне независимости от уровня образования подтвердить свои ИТ-компетенции, пройдя тестирование на специальной платформе. Сертификат Минцифры позволит работодателям точнее оценивать уровень специалистов, а соискателям даст дополнительное преимущество при трудоустройстве", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в этом году на платформе планируется разместить материалы по 21 IT-компетенции.

В настоящее время на платформе можно пройти тесты по пяти языкам программирования (Python, Java, SQL, C#, PHP) и 12 теоретическим направлениям - HTML, ООП, PostgreSQL, "Функциональное тестирование", "Регресионное тестирование", Git, API, CSS, Docker, "Алгоритмы и структуры данных", JavaScript и Linux, уточняется в сообщении.

"В течение года будут добавлены ещё два языка программирования - C++ и Go, а также два теоретических направления - "Математическая статистика" и "Машинное обучение", - пообещали в Минцифры.

Для получения сертификата на странице "Национальная система подтверждения ИТ-компетенций" на Госуслугах нужно выбрать навык, перейти на платформу и пройти оценку. Также это можно сделать на сайте оператора платформы - hh.ru, сказано в сообщении.

"Специалист, успешно прошедший испытание, получит сертификат Минцифры. Документ будет доступен в течение года в личном кабинете на Госуслугах в разделе "Образование"", - сообщает пресс-служба министерства.


Минцифры РФ
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