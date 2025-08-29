Белоусов рассказал о работе цифрового сервиса "Витрина данных"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что к цифровому сервису "Витрина данных", с помощью которого можно быстро получить справку об участии в СВО, к концу 2025 года будет подключено порядка 25 тысяч федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.

Он сказал это на заседании коллегии Минобороны. Выдержки из его выступления распространила пресс-служба ведомства.

"К концу года к данному сервису будет подключено порядка 25 тысяч: федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления. Посредством межведомственного электронного взаимодействия они будут получать сведения, необходимые для предоставления мер социальной поддержки военнослужащим", - сказал Белоусов.

"С мая уже выдано более 300 тысяч справок", - добавил министр.

Он отметил, что за счет перевода сервисов в цифровой формат существенно сократилось количество "бумажной волокиты", осуществлен переход к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот.