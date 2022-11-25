Кабмин опубликовал законопроект о создании информресурса для воинского учета граждан РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные и региональные органы власти, а также контрольно-надзорные органы должны будут создать собственные витрины данных, чтобы передавать сведения о россиянах для актуализации документов воинского учета.

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в пятницу на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан Минцифры во исполнение поручения президента РФ о создании к апрелю 2024 года информресурса для актуализации документов воинского учета.

В пояснительной записке говорится, что сведения будут передаваться с помощью единого сервиса доступа к данным единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с использованием витрин данных. Ведомствам нужно будет создавать витрины данных по согласованию с Минцифры и с использованием собственной инфраструктуры либо на базе государственной облачной платформы ("Гособлака").

В приложении к документу указаны поставщики сведений о гражданах. Это МВД, МЧС, Росгвардия, ФСИН, ФССП, Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхоз, Минспорт, Минцифры, ФНС, Центризбирком, Пенсионный фонд РФ и органы государственной власти субъектов РФ.

Там же указывается, что большинство сведений о гражданах эти ведомства должны будут предоставлять оператору ресурса ежедневно.

Как отмечается в проекте документа, оператор информационного ресурса на соответствующем этапе его ведения будет определяться правительством РФ.

Как сообщалось, в пятницу президент РФ Владимир Путин поручил министерству цифрового развития совместно с министерством обороны до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. Согласно указу, координатором этого ресурса будет Минобороны РФ.

В информресурс должны поступить сведения в отношения граждан, "состоящих на воинском учете (за исключением граждан, имеющих воинские звания офицеров и прибывающих в запасе СВР и в запасе ФСБ), а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не прибывающих в запасе".

Указом также утвержден перечень сведений, которые должны быть переданы оператору ресурса. К ним отнесены сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания, сведения о гражданах, имеющих неснятую или непогашенную судимость, данные о состоянии здоровья граждан, в том числе о том, состоят ли они на учете по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма и т.д., сведения о гражданах, обучающихся по очной форме обучения в вузах и профтехучилищах, сведения о присвоении спортивных разрядов, номера телефонов и адреса электронной почты, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе, сведения о недвижимости, транспортных средствах, принадлежащих гражданам, информация о гражданах, признанных инвалидами и имеющих право на отсрочку от призыва.