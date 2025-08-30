Дело возбуждено по факту инцидента с катером в Туве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с опрокидыванием катера типа "Борус" на реке Малый Енисей в Туве, сообщает в субботу пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Как говорится в сообщении, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц).

Установлено, что на реке Малый Енисей в Каа-Хемском опрокинулось маломерное судно типа "Борус", на борту которого находились четыре человека. Судоводитель самостоятельно выбрался на берег. "В ходе проведения поисковых мероприятий была обнаружена лодка, на борту которой находился труп женщины без спасательного жилета", - говорится в сообщении.

Местонахождение двоих человек не установлено, их поиски продолжаются.

Как сообщалось, инцидент произошел вблизи села Усть-Ужеп Каа-Хемского района Тувы в субботу.