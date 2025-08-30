Коммерческий объект поврежден при атаке БПЛА в Белгороде

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате детонации поврежден фасад здания. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее об атаке БПЛА на регион в субботу вечером сообщил глава Брянской области Александр Богомаз. Пострадали три человека.