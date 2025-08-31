Минобороны сообщило, что войска РФ улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили позиции в зоне спецоперации, "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, группировкой "Восток" нанесены удары по украинским силам в Днепропетровской и Запорожской областях, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - сообщило министерство.

Группировкой "Запад" нанесены удары в Харьковской области и ДНР по украинским подразделениям, в том числе центру спецназначения главного управления разведки Украины. ВСУ за сутки потеряли свыше 235 человек, сказано в сообщении ведомства.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дроновка, Иванополье, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В зоне действий "Южной" группировки за сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, заявили в ведомстве.

По его данным, подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по ВСУ в ДНР, за сутки Украина потеряла до 440 военных.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и полка Нацгвардии в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Львово, Антоновка и Днепровское Херсонской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его информации, в зоне ответственности группировки "Днепр" ВСУ за сутки потеряли более 60 военнослужащих, технику, уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.