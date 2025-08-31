Военные РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ), а также прикрывающей его системе ПВО NASAMS, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии", - говорится в сообщении.

По словам военных, также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 156 районах.