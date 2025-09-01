Банки с 1 сентября будут отказывать в выдаче карт клиентам из базы мошенников ЦБ РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банки с 1 сентября 2025 года обязаны отказывать клиенту в заключении договора об использовании электронных средств платежа (карт, онлайн-банка), если сведения о клиенте или его платежных средствах есть в базе данных ЦБ о мошенниках. При этом банк должен уведомить об этом человека и указать причины отказа.

База данных регулятора о случаях и попытках переводов без согласия клиентов формируется на основе данных банков и операторов платежных систем. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ.

Запрет на выдачу банковской карты действует на период нахождения сведений о клиенте банка в базе данных регулятора. Действие ранее предоставленных банком карт или доступа к онлайн-банку продолжается кроме некоторых случаев. Так, например, банк обязан заблокировать карту, если в базе ЦБ есть данные от МВД о случае мошенничества.

При исключении информации из базы банк не вправе отказать человеку в предоставлении платежной карты или доступа в онлайн-банк, отмечает ЦБ.

Также для снижения уровня мошенничества с 1 сентября года банк, который предоставил клиенту токенизированную (цифровую) платежную карту, обязан отказать во внесении наличных денег через банкомат на сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента токенизации такой карты. Эта мера направлена на противодействие мошенничеству с использованием цифровых карт.

Банк - владелец банкомата, через который человек пытается внести деньги на счет таким способом, обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах отказа с помощью предупреждающей надписи на экране банкомата. Ограничение на внесение наличных перестанет действовать после 48 часов с момента токенизации карты.

Ранее сообщалось, что такой метод снятия средств в банкоматах является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам.

Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов во II квартале 2025 года составил 6,3 млрд руб., что на 7,7% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (6,9 млрд руб.); количество операций без согласия клиентов во II квартале сократилось на 7,9% кв/кв, до 273,1 тыс. операций, сообщал ЦБ РФ.