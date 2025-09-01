С 1 сентября вступает в силу запрет на навязывание покупателям товаров и услуг

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг, а также запрет распространения информации о розничной торговле БАДов, которые не имеют маркировку, вступают в силу с 1 сентября.

"Роспотребнадзор информирует, что с 1 сентября 2025 года вступает в силу ряд изменений, касающихся защиты прав потребителей, оборота биологически активных добавок (БАД) и порядка подачи уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности", - сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Так, с 1 сентября запрещается навязывать покупателям дополнительные товары и услуги и проставлять от их имени автоматические отметки о согласии. Продажа таких товаров и услуг будет возможна исключительно при наличии письменного подтверждения от покупателя. В случае нарушения этого правила, потребитель имеет право требовать возврата средств, а продавец обязан осуществить возврат в течение трех дней с момента предъявления соответствующего требования.

Кроме того, с 1 сентября вступает в силу запрет распространения информации о розничной торговле, в том числе дистанционным способом, биологически активных добавок, которые не имеют маркировку или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок. Предусмотрен механизм досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже.

Также вступающий в силу закон дает медицинским работникам право назначать зарегистрированные и отвечающие требованиям качества и безопасности БАДы отдельным категориям граждан.

Также с 1 сентября вступает в силу постановление правительства, которым утверждены новые правила формирования и ведения Единого реестра уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности. В перечень включены, в частности, бытовые услуги, услуги общественного питания, розничная и оптовая торговля (за исключением торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами), а также производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, масложировой продукции, сахара и др.